Украинские программисты помогают создавать 70% современной музыки в мире

IT-специалисты украинского офиса компании GlobalLogic выполняют половину работы по созданию наиболее передового в мире программного обеспечения для звукозаписи Pro Tools американской компании Avid.

Об этом говорится в статье ЭП.

Украинские инженеры сотрудничают с Avid более десяти лет. Сейчас они разрабатывают для нее всю линейку программного обеспечения. Клиенты Avid - голливудские компании, телестудии, новостные компании. За свои технические продукты Avid получила два "Оскара", награду "Грэмми" и 16 "Эмми".

Технологии Avid, созданные при участии украинских инженеров, использовали для записи и аранжировки музыки в фильмах "Хоббит", "Мир Юрского периода", "Дэдпул-2", "Человек-муравей и Оса", в сериале "Игра престолов".

Программное обеспечение Avid также использовали для записи альбомов группы Maroon 5, Coldplay, Linkin Park, "Океан Эльзы", "Друга ріка".

Сотрудничество украинцев с Avid началось с того, что команда из десяти специалистов работала над плагинами для ПО Pro Tools. Программисты создавали специальные эффекты, которые можно накладывать на звук.

Avid убедилась, что сотрудничество стало успешным, и решила разрабатывать ПО вместе с украинскими инженерами. В один момент украинская команда, которая работала над всеми продуктами американской компании, насчитывала 350 человек. Сейчас 200 украинцев выполняют 50% всего инжиниринга Avid.

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Экономическая правда