Курс валют: гривня продолжает уверенно укрепляться
Четверг, 7 февраля 2019, 09:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 25 копеек и установил его на 7 февраля на уровне 26,96 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,72 гривни (на 6 февраля - 31,09 гривни).
Напоминаем:
6 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,98 - 27,01 гривни за доллар.
НБУ укрепил официальный курс гривни к доллару на 21 копейку и установил его на 6 февраля на уровне 27,21 гривни.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua