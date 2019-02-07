Курс валют: гривня продолжает уверенно укрепляться

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 25 копеек и установил его на 7 февраля на уровне 26,96 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,72 гривни (на 6 февраля - 31,09 гривни).

Напоминаем:

6 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,98 - 27,01 гривни за доллар.

НБУ укрепил официальный курс гривни к доллару на 21 копейку и установил его на 6 февраля на уровне 27,21 гривни.

Экономическая правда