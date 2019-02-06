Гривня на міжбанку утримує високі позиції
Середа, 6 лютого 2019, 18:30
6 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,98 - 27,01 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,98 - 27,01 гривні;
Євро - 30,71 - 30,74 гривні;
Російський рубль - 0,4097 - 0,4107 гривні.
Нагадуємо:
6 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,99 - 27,03 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 21 копійку та встановив його на 6 лютого на рівні 27,21 гривні.
Економічна правда
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