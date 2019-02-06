НБУ отменяет правило резервирования средств для покупки валюты
Национальный банк отменяет требование предварительного резервирования средств для покупки иностранной валюты.
Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий на пресс-брифинге.
"Среди тех ограничений, которые мы еще не анонсировали и не публиковали в начале этого года, мы приняли решение снять ограничения относительно резервирования средств на покупку иностранной валюты, так называемое правило Т+1", - сказал он.
По словам Чурия, предприятия теперь смогут покупать валюту "день в день", и им не нужно резервировать средства за день до операции.
Напоминаем:
С 1 марта 2019 года Национальный банк снижает лимит обязательной продажи валютной выручки экспортерами на межбанке с 50% до 30%.
В НБУ ждут условий для отмены обязательной продажи валюты и снятия других ограничений.
В первую очередь регулятор намерен снять требование продажи валютной выручки и отменить ограничения на репатриацию дивидендов.
Для таких шагов НБУ должен увидеть положительные макроэкономические тенденции и в инфляции, и на валютном рынке.
Экономическая правда
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