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НБУ отменяет правило резервирования средств для покупки валюты

Среда, 6 февраля 2019, 15:40
 

Национальный банк отменяет требование предварительного резервирования средств для покупки иностранной валюты.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий на пресс-брифинге.

"Среди тех ограничений, которые мы еще не анонсировали и не публиковали в начале этого года, мы приняли решение снять ограничения относительно резервирования средств на покупку иностранной валюты, так называемое правило Т+1", - сказал он.

По словам Чурия, предприятия теперь смогут покупать валюту "день в день", и им не нужно резервировать средства за день до операции.

Напоминаем:

С 1 марта 2019 года Национальный банк снижает лимит обязательной продажи валютной выручки экспортерами на межбанке с 50% до 30%.

В НБУ ждут условий для отмены обязательной продажи валюты и снятия других ограничений.

В первую очередь регулятор намерен снять требование продажи валютной выручки и отменить ограничения на репатриацию дивидендов.

Для таких шагов НБУ должен увидеть положительные макроэкономические тенденции и в инфляции, и на валютном рынке.

Экономическая правда

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НБУ валюта межбанк

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