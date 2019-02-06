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НБУ снизил норму обязательной продажи валютной выручки

Среда, 6 февраля 2019, 10:55
 

С 1 марта 2019 года Национальный банк снижает лимит обязательной продажи валютной выручки экспортерами на межбанке с 50% до 30%.

Об этом заявил заместитель главы Нацбанка Олег Чурий на пресс-брифинге.

По словам Чурия, в будущем НБУ хочет полностью снять это ограничение.

Напоминаем:

В НБУ ждут условий для отмены обязательной продажи валюты и снятия других ограничений.

В первую очередь регулятор намерен снять требование продажи валютной выручки, требование предварительного резервирования средств для покупки иностранной валюты и отменить ограничения на репатриацию дивидендов.

Для таких шагов НБУ должен увидеть положительные макроэкономические тенденции и в инфляции, и на валютном рынке.

Экономическая правда

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НБУ валюта экспорт

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