Стало известно, какой банк выбрал Зеленский для избирательного фонда

Владимир Зеленский Фото Эльдар Сарахман

Избирательный фонд кандидата в президенты Владимира Зеленского открыл счет в банке "Глобус".

Такую информацию обнародовала Центральная избирательная комиссия в газете "Урядовий кур'єр" в среду, передает "Интерфакс-Украина".

Ранее Зеленский обнародовал свою декларацию за 2017 год, согласно которой в банке "Глобус" у него было размещено 69,11 тыс. грн, тогда как в ОТП Банке он хранил 1 млн 8,5 тыс. грн и 65 тыс. долларов, в ПриватБанке - 64,12 тыс. грн и 8,33 тыс. долларов. Основные его сбережения были размещены в AS PrivatBank (Латвия) - 417 тыс. долларов.

Мажоритарным акционером банка "Глобус" является Елена Сильнягина, миноритарным - Дмитрий Полковский. Руководит банком экс-глава правления Укргазбанка Сергей Мамедов.

Согласно данным НБУ, на 1 декабря 2018 банк "Глобус" по размеру активов (2,77 млн грн) занимал 32-е место среди 77 действующих банков.

Напомним, 30 января Зеленский исправил некоторые данные в своей электронной декларации за 2017 год: добавил машину жены и кипрскую фирму.

Ранее в различных юрлицах журналисты насчитали у артиста 17 бизнес-партнеров.

НАПК 29 января сообщило, что нашло ошибки в декларациях всех кандидатов в президенты.

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Банки, в которых открыты счета избирательного фонда кандидатов в президенты (по данным ЦВК):