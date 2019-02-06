Стало известно, какой банк выбрал Зеленский для избирательного фонда
Избирательный фонд кандидата в президенты Владимира Зеленского открыл счет в банке "Глобус".
Такую информацию обнародовала Центральная избирательная комиссия в газете "Урядовий кур'єр" в среду, передает "Интерфакс-Украина".
Ранее Зеленский обнародовал свою декларацию за 2017 год, согласно которой в банке "Глобус" у него было размещено 69,11 тыс. грн, тогда как в ОТП Банке он хранил 1 млн 8,5 тыс. грн и 65 тыс. долларов, в ПриватБанке - 64,12 тыс. грн и 8,33 тыс. долларов. Основные его сбережения были размещены в AS PrivatBank (Латвия) - 417 тыс. долларов.
Мажоритарным акционером банка "Глобус" является Елена Сильнягина, миноритарным - Дмитрий Полковский. Руководит банком экс-глава правления Укргазбанка Сергей Мамедов.
Согласно данным НБУ, на 1 декабря 2018 банк "Глобус" по размеру активов (2,77 млн грн) занимал 32-е место среди 77 действующих банков.
Напомним, 30 января Зеленский исправил некоторые данные в своей электронной декларации за 2017 год: добавил машину жены и кипрскую фирму.
Ранее в различных юрлицах журналисты насчитали у артиста 17 бизнес-партнеров.
НАПК 29 января сообщило, что нашло ошибки в декларациях всех кандидатов в президенты.
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Банки, в которых открыты счета избирательного фонда кандидатов в президенты (по данным ЦВК):
- Богомолец Ольга - Райффайзен Банк Аваль
- Богословская Инна - АБ "КИБ"
- Бойко Юрий - АБ "Клиринговый дом"
- Вилкул Александр - ПУМБ
- Гриценко Анатолий - Укрэксимбанк
- Зеленский Владимир - КБ "Глобус"
- Каплин Сергей - ПриватБанк
- Ляшко Олег - Райффайзен Банк Аваль
- Мураев Евгений - Укргазбанк
- Наливайченко Валентин - Райффайзен Банк Аваль
- Садовый Андрей - Укргазбанк
- Тарута Сергей - ПУМБ
- Тимошенко Юлия - Мегабанк
- Шевченко Александр - ПриватБанк
- Шевченко Игорь - Райффайзен Банк Аваль
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