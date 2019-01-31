Зеленский внес в декларацию машину жены и кипрский офшор

Владимир Зеленский Фото Эльдар Сарахман

30 января лидер "Студии Квартал 95" Владимир Зеленский, который баллотируется на пост президента Украины, исправил некоторые данные в своей электронной декларации за 2017 год.

Об этом сообщает Liga.net.

В частности, Зеленский добавил в перечень движимого имущества автомобиль супруги Елены BMW X5 2011 года выпуска. При этом цена покупки автомобиля, купленного в 2012 году, не уточняется.

Кроме этого кандидат в президенты от партии "Слуга народа" признался, что владеет 300 акциями компании Green Family LTD (Никосия, Кипр), притом что ранее он завил, что вышел из этой компании, которая контролирует компании в РФ. В декларации указано, что он является акционером Green Family LTD с 28 мая 2012 года.

Напомним, ранее в различных юрлицах журналисты насчитали у артиста 17 бизнес-партнеров.

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