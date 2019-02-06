Доллар на межбанке опустился ниже 27 гривень
6 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,99 - 27,03 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
В 11:10 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,94 - 26,97 гривни;
Евро - 30,69 - 30,72 гривни;
Российский рубль - 0,4101 - 0,4108 гривни.
На наличном рынке по состоянию на 11:17 котировки гривни к доллару составляли 26,89 - 27,22 гривни. Евро покупают по 30,61 гривни, продают по 31,15 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,14 - 27,06 гривни, евро - 30,91 - 31,04 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк повысил официальный курс гривни к доллару на 21 копейку и установил его на 6 февраля на уровне 27,21 гривни.
5 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,12 - 27,15 гривни за доллар.
Экономическая правда
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