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Межбанк: гривня существенно укрепилась

Понедельник, 4 февраля 2019, 19:30
 

4 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,36 - 27,38 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,36 - 27,38 гривни;

Евро - 31,26 - 31,28 гривни;

Российский рубль - 0,4164 - 0,4170 гривни.

Напоминаем:

4 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,45 - 27,5 гривни за доллар.

Национальный банк повысил официальный курс гривни к доллару на 17 копеек и установил его на 4 февраля на уровне 27,57 гривни.

Экономическая правда

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межбанк

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