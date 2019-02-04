Межбанк: гривня существенно укрепилась

4 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,36 - 27,38 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,36 - 27,38 гривни;

Евро - 31,26 - 31,28 гривни;

Российский рубль - 0,4164 - 0,4170 гривни.

Напоминаем:

4 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,45 - 27,5 гривни за доллар.

Национальный банк повысил официальный курс гривни к доллару на 17 копеек и установил его на 4 февраля на уровне 27,57 гривни.

Экономическая правда