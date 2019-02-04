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Курс валют: гривня укрепилась к доллару и евро

Понедельник, 4 февраля 2019, 09:00
 

Национальный банк повысил официальный курс гривни к доллару на 17 копеек и установил его на 4 февраля на уровне 27,57 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,62 гривни (на 1 февраля - 31,86 гривни).

Напоминаем:

Национальный банк повысил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку и установил его на 1 февраля на уровне 27,74 гривни.

1 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,48 - 27,51 гривни за доллар.

Экономическая правда

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НБУ гривня
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