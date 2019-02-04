Новости дня: о полной поставке американских тепловозов и "фейковом" твороге

О финансировании Всемирного банка. Запланированные на январь 2019 года заимствования под гарантии Всемирного банка в сумме 17,6 млрд гривен были перенесены на февраль.

О полной поставке американских тепловозов. "Укрзализныця" получила все 30 локомотивов ТЕ33АС производства General Electric, на которые был заключен контракт.

О "фейковом" твороге. Ассоциация производителей молока обеспокоена, что на прилавках отечественных рынков и магазинов растет количество фейкового творога.

О госбюджете. Доходы государственного бюджета по итогам первого месяца текущего года составили 54,49 миллиарда гривен, что на 6,56 миллиарда меньше планового показателя.

О моратории на землю. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о продлении моратория на продажу сельхозземель до 2020 года.

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Как купить гособлигации и заработать на них. Эксперимент ЭП

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