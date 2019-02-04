Новости дня: о полной поставке американских тепловозов и "фейковом" твороге
О финансировании Всемирного банка. Запланированные на январь 2019 года заимствования под гарантии Всемирного банка в сумме 17,6 млрд гривен были перенесены на февраль.
О полной поставке американских тепловозов. "Укрзализныця" получила все 30 локомотивов ТЕ33АС производства General Electric, на которые был заключен контракт.
О "фейковом" твороге. Ассоциация производителей молока обеспокоена, что на прилавках отечественных рынков и магазинов растет количество фейкового творога.
О госбюджете. Доходы государственного бюджета по итогам первого месяца текущего года составили 54,49 миллиарда гривен, что на 6,56 миллиарда меньше планового показателя.
О моратории на землю. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о продлении моратория на продажу сельхозземель до 2020 года.
Вы хотите знать больше?
Как купить гособлигации и заработать на них. Эксперимент ЭП
Как приобрести ОВГЗ, доступны ли они для обычных украинцев, какова доходность гособлигаций и как на них заработать. ЭП узнала об этом на собственном опыте.(укр)
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua