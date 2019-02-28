Все разделы
Укр / Рус

Гривня на межбанке продолжает укрепляться

Четверг, 28 февраля 2019, 18:10
 

28 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,87 - 26,90 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,87 - 26,90 гривни;

Евро - 30,58 - 30,60 гривни;

Российский рубль - 0,4079 - 0,4085 гривни.

Напоминаем:

28 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,87 - 26,91 гривни за доллар.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 28 февраля на уровне 26,99 гривни.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте