Официальный курс: гривня на копейку выше психологической отметки
Четверг, 28 февраля 2019, 09:00
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 28 февраля на уровне 26,99 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,73 гривни (на 27 февраля - 30,65 гривни).
Напоминаем:
27 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,00 - 27,03 гривни за доллар.
27 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,88 - 26,91 гривни за доллар.
Экономическая правда
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