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Официальный курс: гривня на копейку выше психологической отметки

Четверг, 28 февраля 2019, 09:00
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 28 февраля на уровне 26,99 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,73 гривни (на 27 февраля - 30,65 гривни).

Напоминаем:

27 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,00 - 27,03 гривни за доллар.

27 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,88 - 26,91 гривни за доллар.

Экономическая правда

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Нацбанк курс валют

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