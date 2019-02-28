Гривня укрепляется: курс на межбанке, наличном и "черном" рынках

28 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,87 - 26,91 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,82 - 26,85 гривни;

Евро - 30,53 - 30,56 гривни;

Российский рубль - 0,4070 - 0,4077 гривни.

На наличном рынке по состоянию на 11:19 котировки гривни к доллару составляли 26,79 - 27,02 гривни. Евро покупают по 30,40 гривни, продают по 30,80 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,87 - 28,93 гривни, евро - 30,50 - 30,58 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 28 февраля на уровне 26,99 гривни.

27 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,88 - 26,91 гривни за доллар.

Экономическая правда