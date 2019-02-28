"Богдан Моторс" Гладковского будет поставлять ВСУ броневик "Барс-8"

Бронеавтомобиль "Барс-8", разработанный компанией "Богдан Моторс", успешно завершил программу государственных испытаний, которая продолжалась более двух лет.

Об этом сообщается на сайте компании.

В течение испытаний ББМ "Барс-8" успешно прошла все этапы - ходовые испытания, прохождение бродов, преодоление бездорожья, подъемов и спусков, удобство десантирования, ведения огня, испытания подрывом, баллистическую стойкость и ряд других важных тестов.



"Барс-8" стал второй ББМ в Украине после бронеавтомобиля "Казак-2" (НПО "Практика"), которая прошла государственные испытания.

По итогам испытаний "Богдан Моторс" будет поставлять броневики Вооруженным силам Украины и продвигать бронеавтомобиль на внешних рынках.

Броневик разработан на базе пикапа американской Ram (подразделения Fiat Chrysler Automobiles). Пассажировместимость базового автомобиля составляет до 10 человек в полном снаряжении.



"Барс-8" имеет шасси повышенной проходимости с колесной формулой 4х4 с 6,7-литровым турбодизельным двигателем Cummins, бронированной противоминной и баллистической защитой по стандарту STANAG 4569 Level 2 и системы обеспечения жизнедеятельности экипажа.

Конструкцией бронеавтомобиля предусмотрена установка систем пуска дымовых гранат, средств связи и навигации, приборов ночного и дневного наблюдения, системы регулирования давления в шинах, системы пожаротушения моторного отделения, средств маскировки, Противоосколочная пидбой корпуса, автономной климатической системы.

Напомним:

В январе 2018 года стало известно, что из 50 доставленных на фронт автомобилей "Богдан-2251" 25 пришлось ремонтировать или возвращать на завод.

В Минобороны заявили, что дальнейшее производство санитарных автомобилей "Богдан 2251" будет возможным только после устранения выявленных недостатков технической и медицинской частей.

Позже стало известно, что скандальные "Богданы" ремонтируют за государственные средства.

В январе 2019 года "Богдан Моторс" подписала новый контракт с Министерством обороны на поставку санитарных машин "Богдан 2251" в Вооруженные силы.

Бенефициаром корпорации "Богдан Моторс" является первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, который отвечает за оборонно-промышленный комплекс. Ранее его бизнес-партнером в корпорации был президент Петр Порошенко.

По информации журналистов, сын Гладковского вместе с партнерами организовал примерно в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. Порошенко поддержал отстранение Гладковского на время расследования.

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