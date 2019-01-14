"Богдан" снова договорился с Минобороны о поставках скандальных автомобилей

Компания "Богдан Моторс" подписала новый контракт с Министерством обороны на поставку санитарных машин "Богдан 2251" в Вооруженные силы.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Украинская армия получит модернизированные автомобили "Богдан 2251". В 2018 году они получили ряд изменений, которые согласовывались с военными медиками и представителями Министерства обороны. Теперь модернизированные "Богдан 2251" постепенно заменяют устаревшие советские УАЗы, получая положительные отзывы от представителей ВСУ", – говорят у производителя.

"Богдан" утверждает, что автомобили пережили 10 изменений. В частности, было пересмотрено оборудование кабины водителя и медицинского кузова, машины оборудовали автономной системой подогрева, а топливную систему – специальным обогревателем.

"В Минобороны заявили, что обновленная версия санитарного автомобиля "Богдан 2251" учла все пожелания военных и медиков", – говорится в сообщении.