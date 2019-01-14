Все разделы
Укр / Рус

"Богдан" снова договорился с Минобороны о поставках скандальных автомобилей

Понедельник, 14 января 2019, 16:28

Компания "Богдан Моторс" подписала новый контракт с Министерством обороны на поставку санитарных машин "Богдан 2251" в Вооруженные силы.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Украинская армия получит модернизированные автомобили "Богдан 2251". В 2018 году они получили ряд изменений, которые согласовывались с военными медиками и представителями Министерства обороны. Теперь модернизированные "Богдан 2251" постепенно заменяют устаревшие советские УАЗы, получая положительные отзывы от представителей ВСУ", – говорят у производителя.

"Богдан" утверждает, что автомобили пережили 10 изменений. В частности, было пересмотрено оборудование кабины водителя и медицинского кузова, машины оборудовали автономной системой подогрева, а топливную систему – специальным обогревателем.

"В Минобороны заявили, что обновленная версия санитарного автомобиля "Богдан 2251" учла все пожелания военных и медиков", – говорится в сообщении.

 

В компании говорят, ссылаясь на военных, что "Богдан 2251" якобы "значительно превышает по характеристикам своего предшественника, который использовался еще с советских времен и мог подвести в любой момент".

"В этом году военные получат еще больше таких авто от украинского производителя", – отметила пресс-служба корпорации.

Напомним:

В январе 2018 года стало известно, что из 50 доставленных на фронт автомобилей "Богдан-2251" 25 пришлось ремонтировать или возвращать на завод.

В Минобороны заявили, что дальнейшее производство санитарных автомобилей "Богдан 2251" будет возможным только после устранения выявленных недостатков технической и медицинской частей.

Позже стало известно, что скандальные "Богданы" ремонтируют за государственные средства.

Бенефициаром корпорации "Богдан Моторс" является первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, который отвечает за оборонно-промышленный комплекс. Ранее его бизнес-партнером в корпорации был президент Петр Порошенко. Нынешний гендиректор "Укроборонпрома" Роман Романов ранее был дилером корпорации.

Между тем, недавно "Богдан Моторс" заключил новое соглашение с французской компанией Bluebus по производству кузовов для электрических автобусов.

Украинская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

транспорт Богдан Минобороны

powered by lun.ua
Материалы по теме
"Богдан" продолжил экспансию на рынок Западной Европы 12 января 2019, 16:15
Пассажиропоток украинских аэропортов впервые превысил 20 миллионов за год 12 января 2019, 14:56
В Европе впервые с 2004 года сменился лидер на рынке пассажирских перевозок 10 января 2019, 20:31
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте