"Богдан" снова договорился с Минобороны о поставках скандальных автомобилей
Компания "Богдан Моторс" подписала новый контракт с Министерством обороны на поставку санитарных машин "Богдан 2251" в Вооруженные силы.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Украинская армия получит модернизированные автомобили "Богдан 2251". В 2018 году они получили ряд изменений, которые согласовывались с военными медиками и представителями Министерства обороны. Теперь модернизированные "Богдан 2251" постепенно заменяют устаревшие советские УАЗы, получая положительные отзывы от представителей ВСУ", – говорят у производителя.
"Богдан" утверждает, что автомобили пережили 10 изменений. В частности, было пересмотрено оборудование кабины водителя и медицинского кузова, машины оборудовали автономной системой подогрева, а топливную систему – специальным обогревателем.
"В Минобороны заявили, что обновленная версия санитарного автомобиля "Богдан 2251" учла все пожелания военных и медиков", – говорится в сообщении.
В компании говорят, ссылаясь на военных, что "Богдан 2251" якобы "значительно превышает по характеристикам своего предшественника, который использовался еще с советских времен и мог подвести в любой момент".
"В этом году военные получат еще больше таких авто от украинского производителя", – отметила пресс-служба корпорации.
Напомним:
В январе 2018 года стало известно, что из 50 доставленных на фронт автомобилей "Богдан-2251" 25 пришлось ремонтировать или возвращать на завод.
В Минобороны заявили, что дальнейшее производство санитарных автомобилей "Богдан 2251" будет возможным только после устранения выявленных недостатков технической и медицинской частей.
Позже стало известно, что скандальные "Богданы" ремонтируют за государственные средства.
Бенефициаром корпорации "Богдан Моторс" является первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, который отвечает за оборонно-промышленный комплекс. Ранее его бизнес-партнером в корпорации был президент Петр Порошенко. Нынешний гендиректор "Укроборонпрома" Роман Романов ранее был дилером корпорации.
Между тем, недавно "Богдан Моторс" заключил новое соглашение с французской компанией Bluebus по производству кузовов для электрических автобусов.
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