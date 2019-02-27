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Гривня на межбанке укрепилась выше 27 за доллар

Среда, 27 февраля 2019, 18:10
 

27 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,88 - 26,91 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,88 - 26,91 гривни;

Евро - 30,58 - 30,62 гривни;

Российский рубль - 0,4075 - 0,4082 гривни.

Напоминаем:

27 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,00 - 27,03 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 27 февраля на уровне 26,98 гривни.

Экономическая правда

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