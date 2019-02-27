Курс гривни: межбанк, наличный, "черный рынок"

27 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,00 - 27,03 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,01 - 27,03 гривни;

Евро - 30,77 - 30,80 гривни;

Российский рубль - 0,4105 - 0,4111 гривни.

На наличном рынке по состоянию на 11:13 котировки гривни к доллару составляли 26,87 - 27,10 гривни. Евро покупают по 30,47 гривни, продают по 30,86 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,99 - 27,02 гривни, евро - 30,61 - 30,67 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 27 февраля на уровне 26,98 гривни.

26 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,00 - 27,03 гривни за доллар.

Экономическая правда