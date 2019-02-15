В НБУ рассказали, сколько долларов купили украинцы онлайн за неделю

Украинцы купили онлайн 19 миллионов долларов в течение первой недели действия новой валютной либерализации.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

"Более 30 послаблений, вступивших в действие 7 февраля вместе с законом "О валюте и валютных операциях", являются важным шагом для улучшения бизнес-климата в Украине", - говорится в сообщении.

В НБУ отметили, что, как свидетельствует статистика первой недели работы новой либеральной системы валютного регулирования, введенные возможности являются по-настоящему востребованными.

По данным регулятора, с 7 по 13 февраля население купило в интернете через онлайн-банкинги 19 млн долларов.

Украинский бизнес заключил 17 кредитных сделок с нерезидентами по упрощенной процедуре - без регистрации в НБУ.

Компании и физлица инвестировали 1,7 млн евро за границу в пределах установленных э-лимитов.

"Валютная либерализация в действии: украинцы теперь покупают валюту не только в кассах, но и через интернет, бизнес заключает кредитные сделки с нерезидентами без лишних согласований в Национальном банке, а все вместе – как предприятия, так и населения инвестируют за рубеж без необходимости получения специальных разрешений", - заявили в НБУ.

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Напоминаем:

Клиенты украинских банков начали активно пользоваться услугой онлайн-покупки валюты уже в первый день действия валютной либерализации.

7 февраля в Украине вступил в силу закон "О валюте и валютных операциях".

Законом предоставляется возможность населению проводить операции по онлайн-покупке иностранной валюты и банковских металлов на сумму до 150 тысяч гривен.

Онлайн-покупка валюты через интернет-банкинг и мобильные приложения доступна гражданам в режиме 24/7.

Экономическая правда