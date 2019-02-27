Курс валют: гривня держится выше 27 за доллар
Среда, 27 февраля 2019, 09:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 27 февраля на уровне 26,98 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,65 гривни (на 26 февраля - 30,64 гривни).
Напоминаем:
26 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,97 - 27 гривни за доллар.
26 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,00 - 27,03 гривни за доллар.
Экономическая правда
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