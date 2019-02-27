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Курс валют: гривня держится выше 27 за доллар

Среда, 27 февраля 2019, 09:00
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 27 февраля на уровне 26,98 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,65 гривни (на 26 февраля - 30,64 гривни).

Напоминаем:

26 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,97 - 27 гривни за доллар.

26 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,00 - 27,03 гривни за доллар.

Экономическая правда

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