Все разделы
Укр / Рус

Гривня стабилизировалась на отметке 27 за доллар

Вторник, 26 февраля 2019, 17:40
 

26 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,00 - 27,03 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,00 - 27,03 гривни;

Евро - 30,68 - 30,70 гривни;

Российский рубль - 0,4107 - 0,4113 гривни.

Напоминаем:

26 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,97 - 27 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 26 февраля на уровне 26,99 гривни.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

межбанк

powered by lun.ua
Материалы по теме
Курс гривни: межбанк, наличный, "черный рынок" 26 февраля 2019, 11:13
Гривня существенно укрепилась 25 февраля 2019, 17:55
Гривня на межбанке пересекла психологическую отметку 25 февраля 2019, 12:20
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте