Гривня стабилизировалась на отметке 27 за доллар
Вторник, 26 февраля 2019, 17:40
26 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,00 - 27,03 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,00 - 27,03 гривни;
Евро - 30,68 - 30,70 гривни;
Российский рубль - 0,4107 - 0,4113 гривни.
Напоминаем:
26 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,97 - 27 гривни за доллар.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 26 февраля на уровне 26,99 гривни.
Экономическая правда
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