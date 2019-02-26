Курс гривни: межбанк, наличный, "черный рынок"
26 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,97 - 27 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,97 - 26,99 гривни;
Евро - 30,63 - 30,65 гривни;
Российский рубль - 0,4109 - 0,4116 гривни.
На наличном рынке по состоянию на 10:50 котировки гривни к доллару составляли 26,84 - 27,06 гривни. Евро покупают по 30,39 гривни, продают по 30,79 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,91 - 26,98 гривни, евро - 30,51 - 30,62 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 26 февраля на уровне 26,99 гривни.
25 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,90 - 26,93 гривни за доллар.
Экономическая правда
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