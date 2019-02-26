Курс гривни: межбанк, наличный, "черный рынок"

26 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,97 - 27 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,97 - 26,99 гривни;

Евро - 30,63 - 30,65 гривни;

Российский рубль - 0,4109 - 0,4116 гривни.

На наличном рынке по состоянию на 10:50 котировки гривни к доллару составляли 26,84 - 27,06 гривни. Евро покупают по 30,39 гривни, продают по 30,79 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,91 - 26,98 гривни, евро - 30,51 - 30,62 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 26 февраля на уровне 26,99 гривни.

25 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,90 - 26,93 гривни за доллар.

Экономическая правда