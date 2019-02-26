Офіційний курс: гривня трохи зміцнилася до долара

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 26 лютого на рівні 26,99 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,64 гривні (на 25 лютого - 30,59 гривні).

Нагадуємо:

НБУ знизив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 25 лютого на рівні 27,02 гривні.

25 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,90 - 26,93 гривні за долар.

Економічна правда