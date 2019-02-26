Всі розділи
Укр / Рус

Офіційний курс: гривня трохи зміцнилася до долара

Вівторок, 26 лютого 2019, 09:00
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 26 лютого на рівні 26,99 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,64 гривні (на 25 лютого - 30,59 гривні).

Нагадуємо:

НБУ знизив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 25 лютого на рівні 27,02 гривні.

25 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,90 - 26,93 гривні за долар.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

НБУ гривня

powered by lun.ua
Матеріали за темою
НБУ оголосив, коли знову виставить на продаж нерозрізані гривні 25 лютого 2019, 13:51
Офіційний курс: гривня знизилася до долара, але зміцнилася до євро 25 лютого 2019, 09:00
Розрахунок карткою: українці провели операцій майже на 3 трильйони 24 лютого 2019, 10:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті