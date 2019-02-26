Офіційний курс: гривня трохи зміцнилася до долара
Вівторок, 26 лютого 2019, 09:00
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 26 лютого на рівні 26,99 гривні.
Про це йдеться в даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,64 гривні (на 25 лютого - 30,59 гривні).
Нагадуємо:
НБУ знизив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 25 лютого на рівні 27,02 гривні.
25 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,90 - 26,93 гривні за долар.
Економічна правда
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