Официальный курс: гривня немного укрепилась к доллару
Вторник, 26 февраля 2019, 09:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 26 февраля на уровне 26,99 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,64 гривни (на 25 февраля - 30,59 гривни).
Напоминаем:
НБУ понизил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 25 февраля на уровне 27,02 гривни.
25 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,90 - 26,93 гривни за доллар.
Экономическая правда
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