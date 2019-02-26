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Официальный курс: гривня немного укрепилась к доллару

Вторник, 26 февраля 2019, 09:00
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 26 февраля на уровне 26,99 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,64 гривни (на 25 февраля - 30,59 гривни).

Напоминаем:

НБУ понизил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 25 февраля на уровне 27,02 гривни.

25 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,90 - 26,93 гривни за доллар.

Экономическая правда

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НБУ гривня

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