Гривня суттєво зміцнилася

25 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,90 - 26,93 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,90 - 26,93 гривні;

Євро - 30,53 - 30,56 гривні;

Російський рубль - 0,4113 - 0,4120 гривні.

Нагадуємо:

25 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,01 - 27,04 гривні за долар.

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 25 лютого на рівні 27,02 гривні.

Економічна правда