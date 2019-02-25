Гривня суттєво зміцнилася
Понеділок, 25 лютого 2019, 17:55
25 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,90 - 26,93 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,90 - 26,93 гривні;
Євро - 30,53 - 30,56 гривні;
Російський рубль - 0,4113 - 0,4120 гривні.
Нагадуємо:
25 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,01 - 27,04 гривні за долар.
Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 25 лютого на рівні 27,02 гривні.
Економічна правда
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