Офіційний курс: гривня знизилася до долара, але зміцнилася до євро
Понеділок, 25 лютого 2019, 09:00
Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 25 лютого на рівні 27,02 гривні.
Про це йдеться в даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,59 гривні (на 22 лютого - 30,65 гривні).
Нагадуємо:
НБУ підвищив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 22 лютого на рівні 27 гривень.
22 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,00 - 27,02 гривні за долар.
Економічна правда
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