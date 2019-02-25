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Офіційний курс: гривня знизилася до долара, але зміцнилася до євро

Понеділок, 25 лютого 2019, 09:00
 

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 25 лютого на рівні 27,02 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,59 гривні (на 22 лютого - 30,65 гривні).

Нагадуємо:

НБУ підвищив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 22 лютого на рівні 27 гривень.

22 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,00 - 27,02 гривні за долар.

Економічна правда

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НБУ гривня

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