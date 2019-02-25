Гривня существенно укрепилась

25 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,90 - 26,93 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,90 - 26,93 гривни;

Евро - 30,53 - 30,56 гривни;

Российский рубль - 0,4113 - 0,4120 гривни.

Напоминаем:

25 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,01 - 27,04 гривни за доллар.

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 25 февраля на уровне 27,02 гривни.

Экономическая правда