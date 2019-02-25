Гривня существенно укрепилась
Понедельник, 25 февраля 2019, 17:55
25 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,90 - 26,93 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,90 - 26,93 гривни;
Евро - 30,53 - 30,56 гривни;
Российский рубль - 0,4113 - 0,4120 гривни.
Напоминаем:
25 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,01 - 27,04 гривни за доллар.
Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 25 февраля на уровне 27,02 гривни.
Экономическая правда
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