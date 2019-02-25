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Официальный курс: гривня снизилась к доллару, но укрепилась к евро

Понедельник, 25 февраля 2019, 09:00
 

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 25 февраля на уровне 27,02 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,59 гривни (на 22 февраля - 30,65 гривни).

Напоминаем:

НБУ повысил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 22 февраля на уровне 27 гривен.

22 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,00 - 27,02 гривни за доллар.

Экономическая правда

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НБУ гривня

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