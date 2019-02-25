Гривня на межбанке пересекла психологическую отметку
25 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,01 - 27,04 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,95 - 26,97 гривни;
Евро - 30,57 - 30,60 гривни;
Российский рубль - 0,4129 - 0,4136 гривни.
На наличном рынке по состоянию на 12:05 котировки гривни к доллару составляли 26,90 - 27,11 гривни. Евро покупают по 30,44 гривни, продают по 30,83 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,98 - 27,04 гривни, евро - 30,59 - 30,68 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 25 февраля на уровне 27,02 гривни.
22 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,00 - 27,02 гривни за доллар.
Экономическая правда
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