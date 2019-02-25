Американские тепловозы проезжают более 500 километров ежедневно
Среднесуточный пробег тепловозов General Electric ТЕ33АС на украинских железных дорогах достиг 651 километра.
Об этом сообщает издание "Магистраль".
По данным отдела эксплуатации локомотивной службы Приднепровской регионального филиала, в среднем с начала месяца тепловозы ТЕ33АС в сутки проходили 535 километров по Приднепровской и 619,3 км — на всех участках эксплуатации на трех железных дорогах.
"В частности, 20 февраля он достиг отметки в 651 км. Это свидетельствует об эффективном использовании нового тягового подвижного состава", - говорится в сообщении.
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Репортаж c завода General Electric в Пенсильвании, где происходит производство локомотивов для Украины, смотрите по ссылке: Как в США cобирают "тризубы" для украинцев. Репортаж с завода General Electric
Напоминаем:
В январе ТЕ33АС дважды не смог сдвинуться с места при перевозке груза из-за перегруженности.
3 января новый тепловоз "забуксовал" на участке "Волноваха - Камыш-Зоря" (Донецкая и Запорожская области) с поездом весом 3768 тонн.
8 января General Electric ТЭ33АС не смог сдвинуться с места на линии Фёдоровка - Волноваха, в Запорожской области.
Как следует из отчета "Укртрансбезопасности", остановившись на перегоне с грузовым поездом весом 3728 тонн, американский тепловоз не смог тронуться с места и ему на подмогу отправили старый 2ТЭ116.
Глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов заявлял, что тепловоз ТЕ33АС производства General Electric имеет более быстрый оборот и может выполнять за смену больше поездок, чем тепловозы, работавшие ранее на аналогичных маршрутах.
Максимальный вес поезда, который ведет локомотив "Тризуб", сейчас составляет 3,9 тыс тонн.
Железнодорожники заявляли о намерениях пересмотреть эту норму и определить, на сколько можно увеличить максимальный вес поезда.
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