Гривня на міжбанку досягла психологічної позначки

22 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,00 - 27,02 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,00 - 27,02 гривні;

Євро - 30,60 - 30,62 гривні;

Російський рубль - 0,4128 - 0,4133 гривні.

Нагадуємо:

22 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,05 - 27,07 гривні за долар.

Національний банк підвищив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 22 лютого на рівні 27 гривень.

Економічна правда