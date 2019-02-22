Гривня на міжбанку досягла психологічної позначки
П'ятниця, 22 лютого 2019, 17:40
22 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,00 - 27,02 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,00 - 27,02 гривні;
Євро - 30,60 - 30,62 гривні;
Російський рубль - 0,4128 - 0,4133 гривні.
Нагадуємо:
22 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,05 - 27,07 гривні за долар.
Національний банк підвищив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 22 лютого на рівні 27 гривень.
Економічна правда
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