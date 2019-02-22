Офіційний курс: гривня зміцнилася до долара та євро

Національний банк підвищив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 22 лютого на рівні 27 гривень.

Про це йдеться в даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,65 гривні (на 21 лютого - 30,72 гривні).

Нагадуємо:

НБУ підвищив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 21 лютого на рівні 27,08 гривні.

21 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,02 - 27,04 гривні за долар.

Економічна правда