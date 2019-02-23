Официальный курс: гривня немного снизилась к доллару
Суббота, 23 февраля 2019, 10:00
Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 25 февраля на уровне 27,02 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,59 гривни (на 22 февраля - 30,65 гривни).
Напоминаем:
НБУ повысил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 22 февраля на уровне 27 гривен.
22 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,00 - 27,02 гривни за доллар.
Экономическая правда
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