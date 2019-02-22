Гривня на межбанке достигла психологической отметки

22 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,00 - 27,02 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,00 - 27,02 гривни;

Евро - 30,60 - 30,62 гривни;

Российский рубль - 0,4128 - 0,4133 гривни.

Напоминаем:

22 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,05 - 27,07 гривни за доллар.

Национальный банк повысил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 22 февраля на уровне 27 гривен.

Экономическая правда