Курс валют: межбанк, наличный, "черный" рынок

22 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,05 - 27,07 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,02 - 27,04 гривни;

Евро - 30,66 - 30,68 гривни;

Российский рубль - 0,4121 - 0,4128 гривни.

На наличном рынке по состоянию на 10:45 котировки гривни к доллару составляли 26,92 - 27,14 гривни. Евро покупают по 30,46 гривни, продают по 30,86 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,03 - 27,08 гривни, евро - 30,64 - 30,75 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк повысил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 22 февраля на уровне 27 гривен.

21 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,02 - 27,04 гривни за доллар.

Экономическая правда