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Официальный курс: гривня укрепилась к доллару и евро

Пятница, 22 февраля 2019, 09:00
 

Национальный банк повысил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 22 февраля на уровне 27 гривен.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,65 гривни (на 21 февраля - 30,72 гривни).

Напоминаем:

НБУ повысил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 21 февраля на уровне 27,08 гривни.

21 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,02 - 27,04 гривни за доллар.

Экономическая правда

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НБУ гривня

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