Гривня на міжбанку не утрималася вище 27 за долар
Четвер, 21 лютого 2019, 17:40
21 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,02 - 27,04 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,02 - 27,04 гривні;
Євро - 30,65 - 30,67 гривні;
Російський рубль - 0,4123 - 0,4129 гривні.
Нагадуємо:
21 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,00 - 27,03 гривні за долар.
Національний банк підвищив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 21 лютого на рівні 27,09 гривні.
Економічна правда
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