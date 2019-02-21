Гривня на міжбанку не утрималася вище 27 за долар

21 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,02 - 27,04 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,02 - 27,04 гривні;

Євро - 30,65 - 30,67 гривні;

Російський рубль - 0,4123 - 0,4129 гривні.

Нагадуємо:

21 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,00 - 27,03 гривні за долар.

Національний банк підвищив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 21 лютого на рівні 27,09 гривні.

Економічна правда