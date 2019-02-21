Всі розділи
Укр / Рус

Гривня на міжбанку не утрималася вище 27 за долар

Четвер, 21 лютого 2019, 17:40
 

21 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,02 - 27,04 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,02 - 27,04 гривні;

Євро - 30,65 - 30,67 гривні;

Російський рубль - 0,4123 - 0,4129 гривні.

Нагадуємо:

21 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,00 - 27,03 гривні за долар.

Національний банк підвищив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 21 лютого на рівні 27,09 гривні.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

міжбанк курс валют

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Гривня на відкритті міжбанку піднялася до 27 за долар 21 лютого 2019, 12:15
Гривня на міжбанку наблизилась до психологічної позначки 20 лютого 2019, 17:10
Курс гривні: міжбанк, готівковий, "чорний" ринок 20 лютого 2019, 11:01
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті