Гривня зміцнилася на 8 копійок
Четвер, 21 лютого 2019, 09:20
Національний банк підвищив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 21 лютого на рівні 27,09 гривні.
Про це йдеться в даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,72 гривні (на 20 лютого - 30,68 гривні).
Нагадуємо:
20 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,11 - 27,14 гривні за долар.
20 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,03 - 27,06 гривні за долар.
Економічна правда
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