Гривня зміцнилася на 8 копійок

Національний банк підвищив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 21 лютого на рівні 27,09 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,72 гривні (на 20 лютого - 30,68 гривні).

Нагадуємо:

20 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,11 - 27,14 гривні за долар.

20 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,03 - 27,06 гривні за долар.

Економічна правда