Гривня на межбанке не удержалась выше 27 за доллар
Четверг, 21 февраля 2019, 17:40
21 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,02 - 27,04 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,02 - 27,04 гривни;
Евро - 30,65 - 30,67 гривни;
Российский рубль - 0,4123 - 0,4129 гривни.
Напоминаем:
21 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,00 - 27,03 гривни за доллар.
Национальный банк повысил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 21 февраля на уровне 27,09 гривни.
Экономическая правда
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