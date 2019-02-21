Гривня на межбанке не удержалась выше 27 за доллар

21 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,02 - 27,04 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,02 - 27,04 гривни;

Евро - 30,65 - 30,67 гривни;

Российский рубль - 0,4123 - 0,4129 гривни.

Напоминаем:

21 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,00 - 27,03 гривни за доллар.

Национальный банк повысил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 21 февраля на уровне 27,09 гривни.

Экономическая правда