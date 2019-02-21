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Гривня укрепилась на 8 копеек

Четверг, 21 февраля 2019, 09:20
 

Национальный банк повысил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 21 февраля на уровне 27,09 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,72 гривни (на 20 февраля - 30,68 гривни).

Напоминаем:

20 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,11 - 27,14 гривни за доллар.

20 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,03 - 27,06 гривни за доллар.

Экономическая правда

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