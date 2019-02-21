Гривня на открытии межбанка поднялась до 27 за доллар

21 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,00 - 27,03 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

В 11:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,97 - 27,00 гривни;

Евро - 30,54 - 30,57 гривни;

Российский рубль - 0,4115 - 0,4121 гривни.

На наличном рынке по состоянию на 12:06 котировки гривни к доллару составляли 26,89 - 27,12 гривни. Евро покупают по 30,43 гривни, продают по 30,83 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,96 - 27,04 гривни, евро - 30,57 - 30,69 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк повысил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 21 февраля на уровне 27,09 гривни.

20 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,03 - 27,06 гривни за доллар.

Экономическая правда