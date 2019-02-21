Минфин возьмет кредит под гарантию Всемирного банка

Кабинет министров разрешил Министерству финансов осуществить внешние финансовые заимствования путем получения кредитов на сумму в евро, которая не превышает эквивалент 630 миллионов долларов.

Об этом говорится в постановлении Кабмина, обнародованном на Правительственном портале.

"Обязательства по кредиту в сумме в евро, не превышающей эквивалент 375 млн долларов, обеспечиваются гарантией Международного банка реконструкции и развития по кредитному договору между Украиной, Международным банком реконструкции и развития, Deutsche Bank AG, London Branch и TMF Global Service Limited", – говорится в сообщении Кабмина.

Согласно утвержденным постановлением правительства условиям кредита, займ привлекается по процентной ставке до 5,9% годовых, комиссия за организацию кредита составит 0,8%.

Кредит предусмотрен в виде двух траншей. Транш А планируется привлечь на срок четыре года, а транш В – на десять лет.

При этом льготный период отсрочки погашения транша B кредита составляет четыре года и шесть месяцев после его привлечения с последующим погашением (амортизацией) каждые полгода согласно графику, который определяется в кредитном договоре.

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Напоминаем:

Совет исполнительных директоров ВБ 18 декабря 2018 года одобрил предоставление Украине гарантий в размере 750 млн долларов в качестве поддержки государственной политики.

Указанная гарантия поможет Украине привлечь в государственный бюджет на международных рынках около 1 млрд долларов.

В конце декабря 2018 года Украина привлекла у Deutsche Bank кредит на 349,3 млн евро. По кредиту была использована часть гарантии в сумме 375 млн долларов в эквиваленте в евро.

Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2018 году сократился по отношению к валовому внутреннему продукту с 71,8% до 62,7%.

Министерство финансов оценивает общий объем платежей по государственному долгу в 2019 году в 417 миллиардов гривен, или 14,2 миллиарда долларов.

Экономическая правда