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Гривня на межбанке приблизилась к психологической отметке

Среда, 20 февраля 2019, 17:10
 

20 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,03 - 27,06 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,03 - 27,06 гривни;

Евро - 30,64 - 30,66 гривни;

Российский рубль - 0,4110 - 0,4115 гривни.

Напоминаем:

20 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,11 - 27,14 гривни за доллар.

Национальный банк повысил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 20 февраля на уровне 27,17 гривни.

Экономическая правда

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