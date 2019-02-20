Гривня на межбанке приблизилась к психологической отметке
Среда, 20 февраля 2019, 17:10
20 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,03 - 27,06 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,03 - 27,06 гривни;
Евро - 30,64 - 30,66 гривни;
Российский рубль - 0,4110 - 0,4115 гривни.
Напоминаем:
20 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,11 - 27,14 гривни за доллар.
Национальный банк повысил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 20 февраля на уровне 27,17 гривни.
Экономическая правда
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