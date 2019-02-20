Курс гривни: межбанк, наличный, "черный" рынок

20 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,11 - 27,14 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

В 10:30 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,09 - 27,12 гривни;

Евро - 30,72 - 30,75 гривни;

Российский рубль - 0,4114 - 0,4121 гривни.

На наличном рынке по состоянию на 10:45 котировки гривни к доллару составляли 26,97 - 27,2 гривни. Евро покупают по 30,49 гривни, продают по 30,92 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,03 - 27,1 гривни, евро - 30,62 - 30,77 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк повысил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 20 февраля на уровне 27,17 гривни.

19 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,15 - 27,17 гривни за доллар.

Экономическая правда