Офіційний курс: гривня зміцнилася до долара та євро

Національний банк підвищив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 20 лютого на рівні 27,17 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,68 гривні (на 19 лютого - 30,79 гривні).

Нагадуємо:

19 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,15 - 27,17 гривні за долар.

Національний банк підвищив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 19 лютого на рівні 27,18 гривні.

Економічна правда