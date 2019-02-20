Офіційний курс: гривня зміцнилася до долара та євро
Середа, 20 лютого 2019, 09:00
Національний банк підвищив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 20 лютого на рівні 27,17 гривні.
Про це йдеться в даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,68 гривні (на 19 лютого - 30,79 гривні).
Нагадуємо:
19 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,15 - 27,17 гривні за долар.
Національний банк підвищив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 19 лютого на рівні 27,18 гривні.
Економічна правда
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