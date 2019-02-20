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Офіційний курс: гривня зміцнилася до долара та євро

Середа, 20 лютого 2019, 09:00
 

Національний банк підвищив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 20 лютого на рівні 27,17 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,68 гривні (на 19 лютого - 30,79 гривні).

Нагадуємо:

19 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,15 - 27,17 гривні за долар.

Національний банк підвищив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 19 лютого на рівні 27,18 гривні.

Економічна правда

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НБУ гривня

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