Гривня на міжбанку ще трохи зміцнилася
Вівторок, 19 лютого 2019, 17:55
19 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,15 - 27,17 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,15 - 27,17 гривні;
Євро - 30,73 - 30,75 гривні;
Російський рубль - 0,4100 - 0,4108 гривні.
Нагадуємо:
19 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,17 - 27,19 гривні за долар.
Національний банк підвищив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 19 лютого на рівні 27,18 гривні.
Економічна правда
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