Гривня на міжбанку ще трохи зміцнилася

19 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,15 - 27,17 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,15 - 27,17 гривні;

Євро - 30,73 - 30,75 гривні;

Російський рубль - 0,4100 - 0,4108 гривні.

Нагадуємо:

19 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,17 - 27,19 гривні за долар.

Національний банк підвищив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 19 лютого на рівні 27,18 гривні.

Економічна правда