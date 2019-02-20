Официальный курс: гривня укрепилась к доллару и евро
Среда, 20 февраля 2019, 09:00
Национальный банк повысил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 20 февраля на уровне 27,17 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,68 гривни (на 19 февраля - 30,79 гривни).
Напоминаем:
19 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,15 - 27,17 гривни за доллар.
Национальный банк повысил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 19 февраля на уровне 27,18 гривни.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua