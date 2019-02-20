Официальный курс: гривня укрепилась к доллару и евро

Национальный банк повысил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 20 февраля на уровне 27,17 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,68 гривни (на 19 февраля - 30,79 гривни).

Напоминаем:

19 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,15 - 27,17 гривни за доллар.

Национальный банк повысил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 19 февраля на уровне 27,18 гривни.

Экономическая правда