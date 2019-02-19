Курс гривні до долара трохи зміцнився
Вівторок, 19 лютого 2019, 09:00
Національний банк підвищив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 19 лютого на рівні 27,18 гривні.
Про це йдеться в даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,79 гривні (на 18 лютого - 30,68 гривні).
Нагадуємо:
18 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,22 - 27,27 гривні за долар.
18 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,17 - 27,19 гривні за долар.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua