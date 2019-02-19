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Курс гривні до долара трохи зміцнився

Вівторок, 19 лютого 2019, 09:00
 

Національний банк підвищив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 19 лютого на рівні 27,18 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,79 гривні (на 18 лютого - 30,68 гривні).

Нагадуємо:

18 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,22 - 27,27 гривні за долар.

18 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,17 - 27,19 гривні за долар.

Економічна правда

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