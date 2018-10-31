Кравцов считает, что привлечение частной тяги может похоронить "Укрзализныцю"

"Укрзализныця" считает необходимым компенсировать убыточность пассажирских перевозок в случае введения частной тяги на украинской железной дороге.

Об этом заявил исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов на встрече президента Украины Петра Порошенко с представителями бизнес-ассоциаций "Диалог власти и бизнеса", передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня из-за дифференциации разницы на пассажирские и грузовые перевозки "Укрзализныци" негатив по пассажирским перевозкам в 15 млрд грн", - сообщил Кравцов.

"Если мы не системно, одним шагом решим вопрос привлечения частной тяги, а следовательно - изъятие у "Укрзализныци" доходной части бизнеса, мы фактически похороним ее без решения вопроса пассажирских перевозок", - сказал он.

По словам Кравцова, сама структура железнодорожных тарифов на сегодня объективно является несбалансированной и требует изменения.

В свою очередь Порошенко отметил, что у него нет политической воли к повышению тарифов на пассажирские перевозки, однако проблемы с грузоперевозками должны быть решены.

Президент также поручил "Укрзализныце" проработать проблемные вопросы отрасли в месячный срок.

"За месяц подготовить изменения в закон, о котором вы говорите, учесть там социальную составляющую и обеспечить приемлемые для Украины формы привлечения частного капитала в этот процесс. Это не обязательно должны быть частные тепловозы, это может быть частный капитал", - сказал Порошенко.

Напомним, 18 октября законопроект о частной тяге был провален в Верховной Раде.

Экономическая правда