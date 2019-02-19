Гривня укрепляется: межбанк, наличный, "черный" рынок

19 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,17 - 27,19 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,17 - 27,19 гривни;

Евро - 30,74 - 30,76 гривни;

Российский рубль - 0,4102 - 0,4108 гривни.

На наличном рынке по состоянию на 11:09 котировки гривни к доллару составляли 27,01 - 27,24 гривни. Евро покупают по 30,48 гривни, продают по 30,91 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,06 - 27,13 гривни, евро - 30,70 - 30,81 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк повысил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 19 февраля на уровне 27,18 гривни.

18 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,17 - 27,19 гривни за доллар.

Экономическая правда